تدارس السبل والآليات الكفيلة بدفع وتعزيز الشراكة العلمية والأكاديمية بين تونس والامارات في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي



مثلت السبل والآليات الكفيلة بدفع وتعزيز الشراكة العلمية والأكاديمية بين تونس والامارات العربية المتحدة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي أبرز محاور اللقاء الذي جمع مساء أمس الجمعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير بمقر الوزارة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان أحمد محمد أحمد السلامي

و بحسب بلاغ وزارة التعليم العالي تم بالمناسبة التطرق الى خصوصيات وتميّز المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وانفتاحها على مختلف برامج ومشاريع التعاون الدولي بشكليه الثنائي ومتعدد الأطراف