جريمة شنيعة: 3 أشقاء يتورّطون في قتل عجوز بعد تعنيفها وسرقة مصوغها..

اهتزت مدينة بئر الطيب من ولاية المنستير على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها عجوز، أمس السبت.

وحسب الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا فقد تبيّن من الأبحاث الأولية أنّ دوافع ارتكاب الجريمة هي السرقة إذ تمّ تعنيف الهالكة (من مواليد 1946) وسلب مصوغها الذي تُقدّر قيمته بحوالي 60 ألف دينار.

وقد تنقّل ممثّل النيابة العمومية وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي وأعوان الشرطة الفنية وفرقة الابحاث للحرس الوطني على عين المكان وتمّ إجراء المعاينات الازمة وإلقاء القبض على 3 أشقاء يشتبه في ارتكابهم للجريمة.

وقد تمّ فتح بحث تحقيقي في جريمة القتل العمد المرتبط بجريمة السرقة طبقا للفصل 204 من المجلة الجزائية والاحتفاظ بـ 3 أشخاص على ذمة البحث وفق ما اوردته موزاييك.