أهم الأحداث الوطنية لشهر جويلية 2023

في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر جويلية 2023.

03 جويلية 2023

جهات/هجرة غير نظامية

فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة تتعهد بالبحث في ملابسات مناوشات وأعمال شغب جدّت، يوم 02 جويلية 2023، بين مواطنين من سكان الأحياء الشعبية بمدينة صفاقس ومهاجرين أفارقة جنوب الصحراء، أسفرت عن إصابات بدنية وأضرار بالسيارات بسبب التراشق بالحجارة قبل أن يتدخل الأمن لعزل المتنازعين من الطرفين والسيطرة على الوضع، وذلك بناء على تشكيات تقدّم بها عدد من المتضرّرين.

الاحتفاظ ب34 شخصا من الأفارقة جنوب الصحراء من أجل دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية، تبعا للأبحاث الجارية بخصوص أعمال الشغب.

يوم 04 جويلية 2023، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 تأذن بالاحتفاظ بثلاثة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، بعد عملية قتل ارتكبت، يوم 02 جويلية 2023، في معتمدية ساقية الداير وراح ضحيتها شاب من سكان المنطقة، وذلك على إثر تجدّد الاشتباكات بين المهاجرين والسكان.

رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يؤكد في اجتماع بمقر وزارة الداخلية للنظر في الوضع بمدينة صفاقس، “أن “تونس دولة لا تقبل الإقامة على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل أن تكون حارسة إلا لحدودها”، ويضيف أن هناك “شبكات إجرامية” من واجب الدولة تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي.

يوم 06 جويلية 2023، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين في بيان ما وصفته ب”تصاعد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء” ، رافضة ما يتعرضون له من” ميز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات”.

يوم 07 جويلية 2023، تجمع عدد من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بالساحة الأمامية لرباط المدينة، وسط مدينة صفاقس، رافعين لافتات مطالبين فيها “بتوفير المأوى والأمن والحرية والسلام ونبذ العنف”.

يوم 11 جويلية 2023، والي مدنين، سعيد بن زايد، يقول في تصريح لوكالة “وات” إن كل المهاجرين الأفارقة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء العالقين بالحدود ببن قردان قد تم نقلهم إلى أماكن آمنة تتوفر فيها الشروط الضرورية للحياة، كما تم تمكينهم من الإحاطة النفسية والصحية المتواصلة.

يوم 14 جويلية 2023، سعيّد يعتبر أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي أن ما يعرف بالهجرة غير النظامية هي هجرة غير إنسانية وعملية تهجير غير مألوفة تتولاها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضائهم وتستهدف الربح، لافتا الانتباه إلى تسجيل تحويلات مالية طائلة نحو تونس لفائدة الأفارقة الموجودين في تونس وهو ما اعتبره دليلا على أن من يتاجرون بالبشر وبأعضائهم يستهدفون أيضا الوطن.

ووفق معطيات تم استعراضها أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي وفرتها وزارة تكنولوجيا الاتصال، فقد بلغت جملة التحويلات المالية التي تم صرفها للأجانب من جنسيات إفريقية في تونس في الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، ثلاثة آلاف مليون دينار، وقد رصدت مصالح الوزارة تحويل ثلث هذه المبالغ عبر مكاتب البريد التونسي والبقية عبر البنوك التونسية، كما بلغت قيمة التحويلات لفائدة الأجانب من جنسيات إفريقية في مكتبي بريد بمدينة صفاقس لوحدها في الفترة نفسها، 23 مليون دينار.

يوم 27 جويلية 2023، وزارة الداخلية تعبر في بيان عن رفضها “للمزاعم والافتراءات” التي تم تداولها بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وتؤكد أن تلك المغالطات من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيّين، وتشويه المؤسّسة الأمنيّة لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الجهات لملف الهجرة غير النظامية لأهداف سياسويّة خاسرة.

جهات/احتجاجات

مواطنون من مدينة الرديف من ولاية قفصة ينفذون مسيرة للاحتجاج على انقطاع التزوّد بمياه الشرب بعدّة أحياء، ولمطالبة السلطات بحلول تضمن إيصال الماء لهذه المناطق التي يتواتر فيها انقطاع الماء، كما يقومون بإحراق العجلات المطاطية وسط المدينة وبساحة الشهيد، مرددين شعارات تطالب المسؤولين بـ “تحمّل مسؤوليتهم” وتلبية مطلبهم.

يوم 05 جويلية 2023، وفاة شاب بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين إثر مناوشات بين مجموعة من الأشخاص والوحدات الأمنية، اندلعت بعد مداهمة القوات الأمنية محلّا مخصّصا للرهان الإلكتروني بسبيطلة.

عدد من شبان المعتمدية يعمدون إلى اقتحام المستودع البلدي بالمدينة والاستيلاء على عدد من الدراجات النارية ومفاتيح السيارات المحجوزة وإلى حرق مقر المصلحة الفنية للحرس البلدي.

وزارة الداخلية تعلن في بلاغ بأن النيابة العمومية تعهدت بحالة وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر بالرش، وتم فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات بشأن الحادثين، بعد ما عمدت مجموعة من الأشخاص إلى التصدّي لدّوريّة أمنيّة، كانت تحاول القبض على شخص مفتش عنه، باستعمال بنادق الصّيد والحجارة.

05 جويلية 2023

اقتصاد/تضخم

تراجع معدل التضخم إلى حدود 9،3 بالمائة، فى جوان 2023، مقابل 9،6 بالمائة، في ماي 2023، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

06 جويلية 2023

سياسة/معارضة/محاكمات

دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل النّظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما يعرف بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة إلى جلسة يوم13 جويلية 2023، حسب ما كشف عنه المحامي سمير ديلو على صفحته بموقع “فايسبوك”.

يوم 10 جويلية 2023، تنسيقية عائلات الموقوفين في القضيّة تدعو خلال ندوة صحفية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، يوم 13 جويلية 2023، أمام مقرّ محكمة الاستئناف بتونس، وذلك تزامنا مع النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين من قبل دائرة الاتهام.

يوم 11 جويلية 2023، مجموعة من المنظّمات والجمعيات والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والحقوقي تطالب في بيان السلطة القضائية بإطلاق سراح الموقوفين في القضيّة، وتدعوها إلى “احترام قرينة البراءة والقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات”.

يوم 13 جويلية 2023، وقفة أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين تعلن في بيان أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرّرت رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالإفراج عن شيماء عيسى واستجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي محمد لزهر العكرمي، مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.

يوم 14 جويلية 2023، المحامي العيّاشي الهمّامي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّه تم الإبقاء على الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي، محمّد الحامدي، بحالة سراح إثر الاستماع إليه في إطار إنابة عدليّة تشمل أكثر من 23 شخصا وتتعلق بقضيّة التآمر على أمن الدولة.

يوم 17 جويلية 2023، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني يفيد في تصريح لوكالة “وات” بأن دائرة الاتهام أصدرت بتاريخ 14 جويلية 2023، قرارا بتحجير السفر في حق متهمين اثنين في القضية ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، وذلك بعد أن تقدمت الوكالة العامة بطلب في الغرض.

سياسة/رئاسة/إعفاءات

رئيس الجمهورية يعفي، بمقتضى الأمر عدد525 لسنة2023 ، ماهر الجديدي من عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك باقتراح من رئيس الهيئة.

يوم 07 جويلية 2023، سعيّد يصدر أمرا يقضي بإعفاء فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

يوم 20 جويلية 2023، سعيد يقرر إعفاء مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه وتعيين أحمد صولة خلفا له.

وكان رئيس الجمهورية دعا، يوم 11 جويلية 2023، أثناء لقائه مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى العمل على وضع حدّ للانقطاع المستمر للماء والكهرباء في عدد من جهات الجمهورية.

07-09 جويلية 2023

سياسة/أحزاب

انعقاد المؤتمر الوطني السّادس لحزب العمّال تحت شعار “نعم سننتصر”، وإعادة انتخاب حمّة الهمّامي أمينا عاما للحزب.

08 جويلية 2023

اجتماعي/صحة/حوادث

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يطالب في بيان بضرورة كشف الحقيقة كاملة في قضية وفاة15 وليدا بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بتونس وتحقيق العدالة، إثر صدور الحكم بعشر سنوات سجنا في حق متهمين اثنين في هذه القضية. عضو هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا، الأستاذ المحامي التومي بن فرحات، يفيد في تصريح لوكالة “وات”، أن المحكمة قضت، يوم 07 جويلية 2023، في تهمة القتل على وجه الخطأ الناجم عن القصور والإهمال، بناء على مقتضيات الفصل217 من المجلة الجزائية بعقوبة سجنية بعشر سنوات في حق متهمين اثنين وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثالث، وبمبلغ مالي بقيمة30 ألف دينار تعويضا لعائلات الضحايا عن الضرر المعنوي.

وكان المركز شهد وفاة 15 رضيعا مقيما به خلال الفترة من6 إلى15 مارس 2019، بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع.

يوم 11 جويلية 2023، نقابات القطاع الصحي باتحاد الشغل تعتبر الأحكام الصادرة في حق رئيس قسم الصيدلة والمديرة العامةً لمستشفى التوليد وطب الولدان “جائرة وقاسية”.

10 جويلية 2023

اجتماعي/تعليم أساسي

وزارة التربية تقرر إعفاء350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لسبعة عشر ألف معلّم تمسّك بحجب الأعداد، وتتولى تشر مختلف الإجراءات التي أقرتها في صلة بمسار التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي.

يوم 11 جويلية 2023، المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل يفيد في بيان بدعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه “المشروعة”، ويحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية.

يوم 12 جويلية 2023، الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقرر رفع قضية استعجاليه ضد وزارة التربية، لدى المحكمة الإدارية، على خلفية قرارات الإعفاءات وحجب الرواتب، وكذلك تنفيذ يوم غضب وطني ومسيرة وطنية والقيام بجملة من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات بمختلف مقرات المندوبيات الجهوية للتربية.

الهيئة تلوح بمقاطعة العودة المدرسية المقبلة مع الإبقاء على الهيئة القطاعية مفتوحة.

يوم 15 جويلية 2023، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يعبر خلال افتتاحه أشغال الهيئة الإدارية عن رفض هياكل الاتحاد التام والقطعي تجويع المدرسين، لافتا إلى أن عدد المعلمين الذين تم حجز رواتبهم يناهز23 ألف مدرس.

يوم 23 جويلية 2023، الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقرر رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة والذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022-2023.

الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي، توفيق الشابي، يقول في تصريح لوكالة “وات” إن قرار رفع حجب الأعداد جاء “بعد تقييم المحطة النضالية التي خاضها القطاع والإجراءات التعسفية التي طالت المدرسين وسحب الخطط الوظيفية لعدد من المديرين بالإضافة إلى عديد المغالطات في علاقة بتنزيل الأعداد”.

11 جويلية 2023

سياسة/شبكات التواصل الاجتماعي/إشاعات

رئيس الجمهورية يعتبر خلال لقاء بوزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، للنظر في دور الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض، أن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي بل تحوّلت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، ويذكّر في ذات السياق بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية بأنه سيتم منع أي منشور الكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.

12 جويلية 2023

اقتصاد/عجز تجاري

تقلّص العجز التجاري لتونس إلى حوالي 8686،9 مليون دينار في موفى شهر جوان 2023، مقابل عجز بقيمة 11775،5 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2022، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

سياسة/انتخابات محلية

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن الشروع في نشر القرارات الترتيبية المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات كل ولايات الجمهورية، في إطار مشروع ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية، وذلك تباعا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يوم 25 جويلية 2023، الهيئة تعلن استكمال نشر جميع القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي لجميع عمادات الجمهورية وعددها2085 عمادة.

وكانت هيئة الانتخابات شرعت منذ23 ماي 2023 في انجاز المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، ليفضي إلى إحداث2155 دائرة انتخابية ضمن2085 عمادة.

13 جويلية 2023

تعليم/باكالوريا

نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا تبلغ46,95 بالمائة من مجموع 40 ألفا و748 مترشحا اجتازوا هذه الدورة، أي ما يعادل19034 ناجحا، لتبلغ نسبة النجاح العامة لبكالوريا2023 في دورتيها،50,91 بالمائة أي ما يعادل66 ألف و733 تلميذ.

15 جويلية 2023

سياسة/هيئة الانتخابات

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، يقول في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن مجلس الهيئة كشف مؤامرة كانت تستهدف تفجير الهيئة من الداخل وتورط فيها محسوبون على أطراف سياسية، وأن الهيئة رفعت دعاوى قضائية ضد تلك الأطراف التي ربطت علاقة مع أشخاص داخل الهيئة، ويؤكد أن هناك من تم سجنه على خلفية هذه القضية في حين مازال آخرون محل تتبع قضائي.

بوعسكر يوضح في هذا الشأن أن عضو الهيئة المعفى، ماهر الجديدي، ربط علاقات مع سياسيين عملوا على “توظيفه” لضرب الهيئة من الداخل.

16 جويلية 2023

تونس/الاتحاد الأوروبي/شراكة

رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتي تغطي مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، الهجرة والتقارب بين الشعوب.

أورسولا فون دير لاين تعلن عن تخصيص 100 مليون أورو من تمويلات الاتحاد الأوروبي للعمل على تعميق الشراكة والتعاون في مجالات البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين وإنفاذ القانون.

20 جويلية 2023

تونس/العربية السعودية/قرض

توقيع اتفاقية بين تونس والمملكة العربية السعودية تتحصل تونس بمقتضاهاعلى قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار) حوالي 1200 مليون دينار( ومنحة بقيمة 100 مليون دولار )حوالي 300 مليون دينار (لدعم ميزانية الدولة.

يوم 29 جويلية 2023، مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية.

سياسة/فساد/أمن/محاكمات

دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة تقضي بإحالة 41 متهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في الملف التحقيقي المتعلق بقضية شركة “انستالينغو”، من بينهم 14 متهما تم إيداعهم السجن والبقية في حالة سراح أو فرار، كما تؤيد قرار حفظ التهم وإجراءات التتبع ورفض استئناف النيابة العمومية في حق 9 مشتبه بهم في هذه القضية، بعد أن حفظ قاضي التحقيق، عند ختم البحث، التهم في حق 15 مشتبها بهم.

21 جويلية 2023

سياسة خارجية /تطرف

تونس تجدد في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، تأكيد رفضها للأعمال الشنيعة التي من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين والمس من المقدسات، وذلك بتدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير، وتدعو كل دول العالم لاحترام المقدسات حتى لا تتكرر الجرائم التي تتعارض مع قيم التعايش والتسامح.

23 جويلية 2023

سياسة/تنمية/هجرة/مؤتمر دولي

رئيس الجمهورية يدعو في كلمة بمناسبة مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها، لإرساء نظام إنساني جديد، ويقول إن تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون.

24 جويلية 2023

نظم غذائية/قمة

رئيس الدولة يدعو في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية بروما، المنظمة الأممية للأغذية والزراعة “فاو”، لفرض تكوين مخزون استراتيجي من الحبوب للجوء إليه عند الحاجة، وضمان مقومات الحياة وحتى لا يكون الغذاء سلاحا يفتك بالبشر.

جهات/كوارث/حرائق

اندلاع حرائق في منطقة ملولة من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، تقر تركيز خلية أزمة برئاسة الحكومة بهدف إحكام تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة للسيطرة على هذه الحرائق وإخمادها وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

رئيس الجمهورية يتحول مباشرة من العاصمة الايطالية روما إلى مدينة طبرقة، في زيارة طارئة لمتابعة تطورات الوضع في الجهة وللوقوف على مدى تقدم عمليات الإطفاء وإنقاذ وإسعاف وإجلاء المتضررين.

قطاع الغابات في المنطقة يفقد حوالي450 هكتار من مساحات الصنوبر البحري التي تغطي مساحة جملية تقدر بحوالي5000 هكتار.

25 جويلية 2023

عيد الجمهورية/رئاسة/معارضة

جبهة الخلاص الوطني تنظم تجمعا شعبيا أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

التيار الديمقراطي ينظم مسيرة من وسط شارع بورقيبة إلى ساحة المناضلة مية الجريبي، قرب مقر الحزب الجمهوري.

أنصار الحزب الدستوري الحر يشاركون في مسيرة انطلقت من شارع 9 أفريل وصولا إلي شارع باب بنات بالعاصمة.

رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى منطقة السيجومي بالعاصمة، ثم يتحوّل إلى القصبة وجامع الزيتونة والمدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة.

27 جويلية 2023

اقتصاد/استهلاك/خبز/دعم

رئيس الجمهورية يشدد خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمل بإجراء تصنيف المخابز إلى مصنفة وغير مصنفة، الذي يطبق منذ سنة 2011، وتوحيد أصناف الخبز، باعتبار أن هذه المسألة هي “خط أحمر بالنسبة إلى التونسيين، ويعتبر أن بيع الخبز بأسعار متفاوتة بين الأثرياء والفقراء في المخابز “يعد طريقة ملتوية لرفع الدعم”.

28 جويلية 2023

سياسة/برلمان/قضاء عسكري

مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد70 لسنة2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد19 لسنة2023 .

سياسة/صحافة

جلسة عمل وزارية، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مخصّصة لمتابعة وضعية الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس” ووضعية شركة “دار الصباح” تقرر بالخصوص اعتماد خيار دمج مؤسستي “سنيب لابراس” وشركة “دار الصباح” طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل.

وكان رئيس الدولة أكد، يوم 27 جويلية 2023، على ضرورة إيجاد حل جذري لوضعيتي المؤسستين، مؤكدا عدم استعداده للتفريط فيهما.

30 جويلية 2023

رياضة/سباحة/بطولة العالم

السباح التونسي احمد الحفناوي يحرز، بمدينة فوكووكا اليابانية، الميدالية الذهبية لسباق 1500م سباحة حرة، رافعا رصيده في بطولة العالم للسباحة إلى ثلاث ميداليات، وذلك بعد فوزه بذهبية سباق 800 م سباحة حرة وفضية سباق 400 م سباحة حرة.