بطولة اسبانيا : برشلونة يتعثر مبكرا في خيتافي

قضى برشلونة أمسية محبطة في بداية دفاعه عن لقب البطولة الاسبانية لكرة القدم بتعادله دون أهداف مع مضيفه خيتافي في مباراة متوترة شهدت ثلاث بطاقات حمراء شملت مدرب الزوار تشابي هرنانديز يوم الأحد.

كان برشلونة يسيطر على اللقاء وشكل جناحه البرازيلي رافينيا خطورة في الاختراق من اليمين وصناعة الفرص، وكان سيساعد برشلونة في التسجيل بالدقيقة 36 حين تصدى الحارس ديفيد سوريا لتسديدته قريبة المدى لكنه فقد أعصابه وتعرض للطرد في الدقيقة 42 بسبب ضربة بالمرفق تجاه جاستون ألفاريز ما أعطى متنفسا لأصحاب الضيافة.

لكن تساوى الفريقان بعد حصول خايمي ماتا مهاجم خيتافي على الانذار الثاني في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي ضد رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لتصبح المباراة مفتوحة وأتيحت للفريقين العديد من الفرص الخطيرة.

وكان روبرت ليفاندوفسكي هداف الليغا في الموسم الماضي الأقرب لهز الشباك من برشلونة عبر ضربة رأس قريبة المدى أبعدها ألفاريز قبل اجتياز خط المرمى في الدقيقة 63.

كما طرد تشابي للاحتجاج بشدة على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 71.

وازداد الجدل في الوقت بدل الضائع حين لم يحتسب الحكم سيزار سوتو جرادو ركلة جزاء لصالح أراوخو بعد أن رصد لمسة يد على جابي أثناء الهجمة بعد مراجعة الفيديو.

وبعد 120 دقيقة تقريبا اكتفى الفريق الكاتالوني بنقطة واحدة ليخفق في السير على نهج غريمه ريال مدريد الذي افتتح الموسم بفوز مقنع 2-صفر في ملعب أتليتيك بيلباو يوم السبت.

ولم ينتصر برشلونة في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز في البطولة منذ 2019، وبعدها تعادل ثلاث مرات دون أهداف وخسر 1-صفر في خيتافي.