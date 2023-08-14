تواصل أزمة الخبز..وأصحاب هذه المخابز يهددون بالعودة للاحتجاج..

قال رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بمنظمة “كونكت” محمد الجمالي، اليوم الاثنين، إنّ ”المخابز العصرية أصبحت عاطلة عن العمل منذ 1 أوت الجاري، وذلك على خلفية قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بتعليق بيع الفرينة الرفيعة والسَّميد للمخابز غير المصنّفة”.

وأوضح الجمالي، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، أنّه “لم يحصل أي اتّفاق مع وزارة التجارة لعودة المخابز غير المصنفة إلى العمل، وذلك بعد أسبوع من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرّها”، مُشدّدًا على أنه “في صورة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم، سيعود المجمع إلى تنفيذ الاحتجاجات”، وفق قوله.

وفي نفس السياق، قالت حنين بوقرّة، صاحبة مخبزة غير مصنّفة، إنّها ”عاطلة عن العمل منذ 14 يومًا، رغم أنّها تعمل في إطار القانون ورفضت العمل في السوق الموازية، مُناشدة رئيس الجمهورية “بمراجعة حساباته واعتبار أصحاب المخابز غير المصنّفة تونسيين كعامّة الشعب التونسي”، على حدّ تعبيرها.