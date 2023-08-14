موعد انطلاق تسجيل الاطفال في الاقسام التحضيرية

تعلمت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية، في بلاغ اليوم الاثنين، أنّ عمليّة التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2024-2023 لأطفال الأقسام التحضيرية (من مواليد سنة 2018) بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب المتحصلة على تراخيص قانونية تنطلق من يوم الثلاثاء 15 أوت 2023 بداية من منتصف النهار وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 بدخول الغاية.

وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي: www.preparatoire.education.tn

هذا وتضع وزارة التربية فيديوهات توضيحية ودليل استعمال لتسيير خدمة التسجيل عن بعد على نفس الموقع.