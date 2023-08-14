خفر السواحل الايطالي ينقذ 45 مهاجرا قبالة سواحل لامبيدوزا..

صادم: فسخت الخطوبة فأضرم النار في جسدها..!

تواصل أزمة الخبز..وأصحاب هذه المخابز يهددون بالعودة للاحتجاج..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

سليانة: إنجاز جملة من تدخلات التجهيز والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية

2023/08/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بولاية سليانة جملة من التدخلات بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة استعدادا للعودة المدرسية.

وذكر كاتب عام مندوبية التربية بسليانة، نبيل البرقاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المندوبية اقتنت عددا من التجهيزات المدرسية حسب الميزانية المرصودة من قبل الوزارة، ونسّقت مع مركز الصيانة من أجل صيانة عدد من التجهيزات الأخرى (طاولات وكراسي)، إلى جانب عمليات الصيانة الدورية لقاعات الإعلامية.

وأشار إلى أنّ أشغال صيانة انطلقت منذ جوان المنقضي وتتواصل إلى غاية الآن بكل من مبيت معهد برقو ومبيت الشاب سليانة و مبيت إعدادية الروحية، وسيكون جزء منها جاهزا مع العودة المدرسية لتأمين مبيت المقيمين فيما ستكون البقية جاهزة في أقرب الآجال.

كما تم التدخل في عدد من الفضاءات الصحية في 5 مؤسسات تربوية (مدارس ابتدائية و معاهد) بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف، ومن المبرمج أن تكون جاهزة قبل حلول العودة المدرسية، فيما شملت أشغال صيانة مختلفة 10 مؤسسات تربوية أخرى.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn