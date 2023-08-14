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انتاج الكهرباء في تونس ينخفض بنسبة 8 بالمائة موفى جوان 2023 في ظل ارتفاع التوريد من الجزائر

2023/08/14 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

انخفض انتاج الكهرباء في تونس، مع موفي شهر جوان 2023 بنسبة 8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، ليصل الى قرابة 8470 جيغاواط ساعة، وفق نشرية شهرية حول “الوضع الطاقي لشهر جوان 2023” الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وأكد التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الارتفاع الملحوظ لتوريد الكهرباء من الجزائر ليساهم في تغطية نسبة 12 بالمائة من الحاجيات الوطنية.

واعتمد اسطول انتاج الكهرباء، خلال هذه الفترة، بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته باكثر من 97 بالمائة، علما وان الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي تقلص بنسبة 5 بالمائة.

وأمنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز 99 بالمائة من الانتاج في حين شارك القطاع الخاص بنسبة 1 بالمائة.

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