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17 رخصة لاستكشاف الطاقة في طور المصادقة..

2023/08/14 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

قدّر العدد الجملي لرخص الاستكشاف، في المجال الطاقي، في مرحلة المصادقة، في موفى جوان 2023، بـ 17 رخصة منها 14 رخصة بحث و3 رخص استكشاف للطاقة، وفق ما أوردته النشرية الشهرية للطاقة لشهر جوان 2023، قام بنشرها، الإثنين، المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

ويقدّر العدد الجملي للزمات في المجال الطاقي بـ 56 لزمة منها 44 لزمة في طور الإنتاج.

وتساهم الدولة من خلال المؤسّسة التونسيّة للنشاطات البتروليّة في 34 من هذه اللزمات على مستوى الانتاج ومباشرة في 3 لزمات.

والجدير بالذكر أنّ رخصة جديدة للبحث “بوغرارة”، وقع إسداؤها منذ جانفي 2023 (وفق الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 6 الصادر في 17 جانفي 2023).

وتم تسجيل عمليّة جديدة للتنقيب ببئرين للاستكشاف ويتعلّق الأمر ب”عريفة 2″ و”صباح 1” في موفى جوان 2023.

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