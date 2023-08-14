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هام/ اجراءات جديدة لمساعدة التونسيين على اقتناء مساكن

2023/08/14 أهم الأخبار, مجتمع

كشف المدير العام للإسكان نجيب السنوسي عن الإجراءات المُتخذة لمساعدة المواطن التونسي على اقتناء مسكن.
وأكد السنوسي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الإثنين 14 أوت 2023 أن هذه الإجراءات تهم بالأساس التحويرات التي تم إعدادها في ما يتعلق بالقروض المسندة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء “فوبرولوس”، مشيرا إلى أنه تم توسيع تدخله عبر إضافة فئة جديدة ذات دخل يتراوح بين 4 و5 و6 مرات من الأجر الأدنى المهني المضمون.
كما ذكّر بأنه تم إقرار تعديل ثان يتمثل في إمكانية تسديد القروض السكنية إلى سن 70 سنة، وبنسب فائدة تتراوح بين 1 و 3 و5 و 7% ويتم تسديدها على 25 سنة مع تمكين المنتفعين من سنوات إمهال قبل تسديد القرض بسنة أو سنتين، بالإضافة إلى إمكانية منح قروض موجهة لبناء المسكن.

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