الصحة العالمية: مليون ونصف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت مصادر اعلامية، ان منظمة الصحة العالمية اكدت أنه على الصعيد العالمي تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وأكثر من 2500 حالة وفاة من 10 جويلية الماضي إلى 6 أوت الجاري.

وأوضحت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بالفيروس، وأكثر من 2500 حالة وفاة، وذلك في أواخر 28 يوما في الفترة من 10 جويلية الماضي وحتى 6 أغسطس الجاري, بزيادة قدرها 80% في معدل الإصابات مقارنة بالـ 28 يوما السابقة لها.

وقالت المنظمة أنه في حين أبلغت 05 أقاليم تابعة لها عن انخفاض في عدد حالات الإصابة والوفيات على حد سواء، فإن إقليم غرب المحيط الهادئ أبلغ عن زيادة في حالات الإصابة وانخفاض في معدل الوفيات.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون إصابة مؤكدة، وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بداية الوباء وحتى 6 أوت الجاري وأن الحالات المبلغ عنها لا تمثل بدقة معدلات الإصابة وذلك بسبب انخفاض الاختبار والإبلاغ على مستوى العالم.

وكالات