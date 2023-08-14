سحب هذا الفيلم من قاعات السينما في الجزائر

أعلنت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر سحب ترخيص عرض فيلم “باربي” من قاعات السينما الجزائرية.

وجاء قرار التوقيف بعد موجة الجدل التي أثارها الفيلم الذي اعتبر منافيا لقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، خصوصا أنه موجه لفئة الشباب والأطفال.

جدير بالذكر أن عرض “باربي” لمخرجته غريتا جيروج، انطلق في قاعات السينما الجزائرية في 19 جويلية الماضي.

وذكرت صحيفة ”الشروق” الجزائرية أن الشركة الموزعة للفيلم قامت بحذفه من برنامج عرضها الأسبوعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

المصدر؛ صحيفة الشروق الجزائرية+موزاييك