صفاقس : اجتماع خلية ازمة متابعة عملية دفن جثث المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين ,بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة

قررت خلية الازمة لمتابعة عملية دفن جثث المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين الموجودين بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، التي اجتمعت ظهر اليوم الاثنين، الاسراع بارسال تحاليل الـ104 جثة ,بقسم الاموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة الى المخبر المركزي بالعاصمة، للحصول على النتائج وتحضير المقابر لدفنهم.

كما أوصت باقتصار الاجراءات الادارية لاقتناء حاوية تبريد يتم وضع جثث المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين بها فضلا عن اعادة تفعيل خلية الازمة والتكثيف من اجتماعاتها الدورية، وذلك فق ما افاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، عقب اجتماع خلية الازمة.

وذكر الشريف، انه تم منذ بداية السنة الى حد الآن دفن حوالي 700 جثة لمهاجرين غير نظاميين من غير التونسيين، في مقابر بلدية تابعة لبلدية صفاقس الكبرى، وذلك بتظافر جهود كل الأطراف من ادارة عامة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس واعوان قسم الطب الشرعي بالمستشفى وبلديات وشرطة فنية وحرس بحري والهلال الأحمر التونسي بصفاقس.

يذكر ان خلية ازمة متابعة عملية دفن جثث المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين الموجودين بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، تتراسها الادارة الجهوية للصحة بصفاقس بمشاركة الاطراف المتداخلة من شرطة فنية وممثلين عن البلديات والحماية المدنية والادارة العامة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.