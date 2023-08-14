عاجل: اطلاق نار ودوي انفجارات في مناطق مختلفة بليبيا..

سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في مناطق مختلفة من ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الاثنين، وسط استنفار عسكري لمجموعات مسلحة بعد خلافات، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وذكرت تقارير ليبية، أن دوي إطلاق النار وأصوات الانفجارات سمعت في عين زارة والفرناج والطرق المؤدية لصلاح الدين بضواحي طرابلس.

وأفادت صحيفة المرصد الليبية، بأن لوائي الردع والـ444 تتبادل إعلان أسر عدد من العناصر في مناطق عين زارة والفرناج.

ونشرت وسائل إعلام ليبية، فيديو لخروج أسلحة ثقيلة من معسكر 444 في صلاح الدين (معسكر المنطقة العسكرية بطرابلس) باتجاه طريق الشوك وتقاطع الإشارة الضوئية.

وجرى إخلاء مقار عامة وغلق للمحال التجارية في عين زارة وصلاح الدين، إثر تحشيدات عسكرية للواء الردع ولواء 444، بعد احتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 في مطار معيتيقة، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، اضطرابات أمنية بشكل متكرر على خلفية تقاسم النفوذ بين المليشيات المنتشرة في العاصمة وضواحيها.

وتشير تقارير إلى أن عدد عناصر الفصائل المسلحة خارج المنظومة الأمنية في ليبيا يتراوح من 200 إلى 250 ألف عنصر.

وكالات