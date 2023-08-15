المرصد الوطني للفلاحة: تراجع الايرادات الجملية للسدود لتبلغ 7ر686 مليون متر مكعب

تراجعت الايرادات الجملية للسدود، لتبلغ 7ر686 مليون متر مكعب، الى غاية يوم 10 اوت الجاري، بالمقارنة مع الايرادات المسجلة خلال معدل الفترة (4ر1864 مليون متر مكعب) والايرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية والمقدرة ب 4ر1099 مليون متر مكعب.

وتتوزع هذه الايرادات،وفق اخر معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفرحة، 3ر92 بالمائة في الشمال و 3ر7 بالمائة في الوسط و 4ر0 بالمائة في الوطن القبلي.

وبلغ المخزون الجملي للسدود 1ر734 مليون متر مكعب، مقابل 4ر864 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، في ما بلغ المعدل لنفس اليوم للثلاث السنوات الفارطة 2ر916 مليون متر مكعب، أي بتراجع يقدر بـ . 9ر19 بالمائة.

ويتوزع المخزون العام للسدود، وفق نفس المصدر، ب 6ر91 بالمائة في الشمال و 8ر7 بالمائة في الوسط و6ر0 بالمائة في الوطن القبلي.

وبلغت نسبة امتلاء السدود 6ر36 بالمائة، لي كل من سجل سد سيدي سالم وسد سيدي البراق نسبة امتلاء بلغت على التوالي 5ر36 بالمائة و 3ر37 بالمائة.

وبلغت كميات الامطار بكامل البلاد، الى غاية يوم 10 اوت الجاري، 8ر156مم، حيث سجلت أهم الكميات بجهة الشمال.

وتعتبر كميات األمطار المسجلة ضعيفة بالمقارنة مع معدل الفترة، حيث يراوح العجز بين 22 بالمائة بالنسبة لمنطقة الشمال الغربي و46 بالمائة بالنسبة لمنطقة الجنوب الغربي.