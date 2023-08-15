مطار تونس قرطاج: ضبط 234 صفيحة “زطلة” وأكثر من 10 الاف قرص “إكستازي” !

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة التفتيش الأمني بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من ضبط مسافر من جنسية دولة مجاورة قادم من إحدى الدول العربية بحوزته 24 صفيحة من مخدّر الزطلة مخفية داخل أمتعته.

كما أمكن ضبط مسافرتان قادمتان من إحدى الدول الأجنبية بحوزتهما 210 صفيحة من ذات المخدّر “زطلة”، إضافة إلى ضبط مسافرة أخرى تونسية الجنسية قادمة من دولة أوروبية بحوزتها عدد 10288 قرص مخدّر نوع إكستازي داخل أكياس شكلاطة بنية التضليل.

تم إثر التنسيق مع المصالح الديوانية إحالة المعنيين والمحجوز إلى المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.