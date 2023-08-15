تنظيم نقاط بيع الفستق من المنتج الى المستهلك في هذه الولايات..

ينتظم المهرجان الوطني الفستق بماجل بالعباس القصرين، في دورته السابعة انطلاقاً من يوم 22 أوت إلى حدود يوم 8 سبتمبر 2023، حسب ما أكّده نائب رئيس المهرجان رمضان محمودي لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء.

ولفت المحمودي إلى تأثيث المهرجان لمعارض تحتوي نقاط بيع الفستق من المنتج إلى المستهلك بولايات القصرين وتونس وسوسة.

وأوضح أنّ ولاية تونس ستحتضن معرضا من 28 أوت إلى 2 سبتمبر 2023، فيما سيخصص المعرض الخاص بولاية سوسة من 4 سبتمبر إلى يوم 6 سبتمبر 2023، أمّا المعرض الدائم بمعتمدية ماجل بالعباس من ولاية القصرين سيُركَّز يوم 22 أوت ويتواصل إلى يوم 26 أوت 2023.

ولفت المحمودي إلى أنّ المهرجان الوطني للفستق بماجل بالعباس يحتوي في برنامجه أيضاً سهرات فنية وندوات علمية حول الفستق بالأساس.