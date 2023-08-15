إحباط 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ قرابة 630 مجتازا خلال ليلة واحدة

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ قرابة 630 مجتازا ( قرابة 550 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون) .

وفي سياق متصل، وفي إطار التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الإجتياز وصنع قوارب الموت، تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس معززة بالوحدة المختصة والوحدة الجوية للحرس الوطني من إلقاء القبض على قرابة 20 شخاص من منظمي ووسطاء عمليات الإجتياز، مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، ومورطين في عمليات “إجتياز ناجم عنه الموت”.

كما تم حجز 50 مركبا بحريا، وسيارات، ودراجات نارية ومبلغا ماليا قدر بحوالي 650 ألف دينارا.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، الثلاثاء.