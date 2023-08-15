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القبض على قرابة 20 منظّماً ووسيطاً في عمليات ”حرقة” وحجز 50 مركبا وأكثر من “نصف مليار”..#خبر_عاجل

2023/08/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس معززة بالوحدة المختصة والوحدة الجوية للحرس الوطني من القبض على قرابة 20 شخصا من منظمين ووسطاء عمليات الإجتياز مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة مورطين في عمليات “اجتياز ناجم عنه الموت”.

كما تم، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، حجز 50 مركب بحري وسيارات ودراجات نارية ومبلغا ماليا قدر بحوالي 650 ألف دينار.

ولفتت إلى أنه تم إحباط 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة وإنقاذ قرابة 630 مجتازا في ليلة واحدة.

هذا وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية.

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