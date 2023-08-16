ميسي يقود فريقه إنتر ميامي إلى نهائي كأس البطولات في الولايات المتحدة

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى نهائي كأس البطولات لكرة القدم 2023 في الولايات المتحدة بعد تغلبه على فيلادلفيا يونيون بأربعة أهداف مقابل هدف .

وسجل أهداف إنتر ميامي كل من جوزيف مارتينيز في الدقيقة 3 ، وليونيل ميسي في الدقيقة 20 ، وجوردي ألبا في الدقيقة 45 + 3 ، وديفيد رويز في الدقيقة 84 ، بينما سجل هدف فيلادلفيا يونيون أليخاندرو بيدويا في الدقيقة 73 .

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي سيواجه في المباراة النهائية لهذه البطولة الفائز من مباراة ناشفيل الأمريكي مع مونتيري المكسيكي في نصف النهائي الآخر.

وضمن إنتر ميامي مكانه في النسخة الأولى من دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والذي ينطلق العام المقبل.