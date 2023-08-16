عاجل: هذه حصيلة القتلى في اشتباكات ليبيا..

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت مساء الإثنين 14 أوت 2023 بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة الليبية في طرابلس إلى 27 قتيلا وأكثر من مئة جريح، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

وأكّد مركز طب الطوارئ والدعم سقوط 27 قتيلا وإصابة 106 آخرين على الأقل في حصيلة أوليّة للاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الرّدع الخاصة، القوتان العسكريتان الأكثر نفوذا في طرابلس.

وأشار المصدر الى إجلاء 234 عائلة وعشرات من الأطباء والممرضين الأجانب الذي احتجزوا في مناطق القتال.

وأكد المركز الذي يشرف على عمليات الاسعاف في غرب ليبيا، إقامة ثلاثة مستشفيات ميدانية وتخصيص أكثر من 60 سيارة إسعاف للتعامل مع الإصابات.

واندلعت الاشتباكات بعد قيام قوة الردع باعتقال آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة، دون إيضاح أسباب اعتقاله.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلن المجلس الاجتماعي لأعيان سوق الجمعة بجنوب شرق طرابلس التوصل الى اتفاق مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لتسليم العقيد حمزة الى “جهة محايدة”.

وأكد المجلس أن الاتفاق يشمل كذلك وقف كل العمليات العسكرية وعودة الوحدات المسلحة الى ثكناتها.

أ.ف.ب