نقص المشروبات الغازية “القازوز” من السوق..هذا هو السبب..

كشف رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغازية لسعد مزاح ان النقص في تزويد السوق هو جراء عطب في معمل الغاز بأوتيك منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح لسعد مزاح في تصريح لاذاعة شمس آف آم خلال تدخل هاتفي له في حصة الماتينال، صباح اليوم الأربعاء، انهم ومنذ شهر نوفمر الفارط يتزودون بمادة الغاز من القطر الجزائري لكن بعد عطب في إحدى المنشآت تقلص العرض مما أثر على الانتاج في معامل المشروبات الغازية في تونس.

هذا وأشار مزاح إلى انهم بصدد البحث عن مزود جديد بمادة الغاز من مصر، وفق تعبيره.

ولفت رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغازية إلى أنه تم التعهد بإصلاح العطب في معمل أوتيك في أقرب الآجال على أن يعود للعمل مع بداسة شهر سبتمبر القادم.

وأقر لسعد مزاح انه وفي غضون الأسبوع القادم ستعود مصانع المشروبات الغازية للعمل بصفة عادية بعد التزود بمادة الغاز.

وفي ذات السياق، أفاد أن الأولوية حاليا في التزويد هي للنزل نظرا للسنة السياحية الإستثنائية، حسب قوله.