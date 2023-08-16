البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا تتأهل الى الدور الثاني في بطولة سينسناتي



تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الى الدور الثاني من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس بفوزها على التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة بنتيجة 6-3 و7-5 ، بينما خسرت الدنماركية كارولين فوزنياكي بنتيجة 6-4 و6-4 أمام الفرنسية فارفارا جراتشيفا.

وكانت فوزنياكي قد عادت للمنافسات في بطولة مونتريال هذا الشهر بعد غياب لأكثر من ثلاث سنوات.

كما حجزت التشيكية بترا كفيتوفا، والتي وصلت لنهائي نسخة العام الماضي، مكانها في الدور الثاني بتغلبها 7-6 و6-صفر على الروسية آنا بلينكوفا. وفازت ايضا إيلينا أوستابنكو على كارولينا بليسكوفا، التي سبق لها الفوز بالبطولة .