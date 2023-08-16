ثمانية بواخر في الموانئ التونسية تنتظر خلاصها لإفراغ القمح والشعير..!!

افاد موقع الشعب نيوز، اليوم الأربعاء 16 اوت 2023 ان إشكال افراغ البواخر من القمح والشعير مازال متواصلا لحد الآن في الموانئ التونسية.

وبين المصدر ذاته ان باخرة روسية تنتظر منذ 19 جويلية 2023 الفارط تفريغ حمولتها من الشعير في حين توجد باخرة اوكرانية راسية منذ 27 جويلية 2023 تحمل الشعير وأخرى ايطالية تحمل القمح الصلب وباخرة روسية دخلت الموانئ التونسية يوم 05 اوت 2023 محملة بالقمح اللين وأخرى من نفس الجنسية منذ 08 اوت 2023 الفارط وهي تحمل الشعير ورست باخرة اوركانية يوم 14 أوت 2023 محملة بالشعير.

وأكد ذات الموقع ان هذه البواخر في انتظار خلاصها لتفريغ الحمولة، وفق مصادره.