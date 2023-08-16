اتحاد الفلاحة: سنضطر لتوريد أكثر من 90 بالمائة من حاجيتنا من الحبوب من الخارج..

كشف عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش أن الدولة ستضطر لتوريد أكثر من 90 بالمائة من حاجياتنا الاستهلاكية من الحبوب من الخارج بسبب تراجع الصابة لسنة 2023، وفق تقديره

ووصف خرباش، في تصريح لراديو ديوان أف أم، موسم الحبوب للسنة الجارية بـ “الكارثي” مرجعا ذلك إلى التغيرات المناخية وتواصل الجفاف للسنة الرابعة على التوالي.

وأشار إلى أن معدل استهلاك تونس السنوي من الحبوب يناهز الـ 30 مليون قنطار في حين لم تتجاوز الصابة 4.2 مليون قنطار وتم تجميع 2.8 ملايين قنطار فقط منها والتي سيتم تخصيصها للبذور وتوجيهها للمطاحن.

وأطلق عضو اتحاد الفلاحة صيحة فزع مطالبا الدولة بإنقاذ الموسم الفلاحي عبر انتهاج سياسة تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة لري الأشجار المثمرة وغراسة البذور الممتازة.