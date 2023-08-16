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فقدان “الڨازوز”: غرفة منتجي المشروبات الغازية تكشف السبب

2023/08/16 أهم الأخبار, مجتمع

أوضح رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغازية، لسعد مزاح، اليوم الأربعاء، أن “النقص في تزويد السوق بمادّة القازوز في الفترة الأخيرة هو ناتج عن عطب في حقل الغاز بأوتيك منذ شهر أكتوبر الماضي.
واشار لسعد مزاح في تصريح لاذاعة جوهرة اف أم اليوم الاربعاء، إلى أنّ تعطيلات إدارية كانت وراء هذا التأخير، ومن المنتظر تصليح هذا العطب في بداية شهر سبتمبر القادم”.
وقال مزاح إنّ “الغرفة تُحاول التّزوّد بمادة الغاز من الجزائر ومصر وأوروبا لتفادي النقص الحاد في التزويد بالغاز، لافتًا إلى
أنّ هذا العطب أدّى إلى توقّف 5 معامل للمشروبات الغازية عن العمل، مما أثر على الانتاج وبالتالي على التزويد”.

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