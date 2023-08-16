رازي الڨنزوعي: بث مباريات البطولة والكأس على التلفزة التونسية غير وارد حاليا.. وهذه اسباب الخلاف مع الجامعة

ردا على تساؤلات وردت على صفحته بالفايسبوك، نفى الصحفي الرياضي بالتلفزة التونسية رازي القنزوعي، وجود مفاوضات بين التلفزة الوطنية والجامعة التونسية لكرة القدم حول حقوق بث مباريات البطولة موكدا بقاء العديد من النقاط محل خلاف بين الطرفين.

وأكد رازي القنزوعي إن بث مباريات البطولة والكأس غير وارد حاليا داعيا سلطة الإشراف الى التدخل من أجل تمكين الجماهير الرياضية من حقها في متابعة البطولة المحلية على القنوات التونسية و بصفة مجانية.

وأوضح القنزوعي أن التلفزة التونسية ما زالت متمسكة بأن تفسخ الجامعة المبالغ المتعلقة بالموسمين الفارطين و قبول عرض 4 مليون دينار و نصف مع البث الحصري داخل و خارج حدود الوطن بالنسبة للموسم الحالي، في حين أن الجامعة متمسكة باسترداد المبالغ المنصوص عليها في العقد الفارط مع قبول عرض التلفزة الجديد دون تمكينها من البث الحصري.