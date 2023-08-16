الجامعة تُعلن توصّلها بمنح اللاعبين المشاركين في مونديال قطر 2022

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بلاغ نشرته، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، عن توصّلها بالمنحة المحولة من قبل الاتّحاد الدولي لكرة القدم، لقاء مشاركة لاعبي بعض الأندية في كأس العالم قطر 2022.

وأشارت الجامعة إلى أنّ المنح التي وصلت حساباتها لا تغطّي جملة الديون المتخلّدة بذمة الفرق الواردة في القائمة والمتمثلة أساسا في التسبقة التي تحصّلت عليها الجمعيات بطلب منها لتسوية بعض النزاعات.

وأضافت الجامعة أيضا أنّها لم تتسلم، وحتّى تاريخ اليوم، القسط الأخير من منح مشاركة الترجي والاتّحاد الرياضي المنستيري في المسابقات الإفريقية، مقابل انتفاع الفريقين بتسبقة لتسوية بعض النزاعات والملفات المتعلقة بهما.

وفي ما يلي المبالغ التي تسلمتها الجامعة موزعة حسب الفرق المعينة، والبالغ مجموعها مليون و494 ألف و731 دولار (4 ملايين و576 ألف و428 دينار، حسب سعر صرف الدولار إلى الدينار بتاريخ اليوم 16 أوت 2023 )، موزعة كالآتي:

•الترجي الرياضي التونسي: 525 الف و 620 دولار ( مليون و609 الاف و293 دينار ، حسب سعر صرف الدولار إلى الدينار بتاريخ اليوم 16 اوت 2023)

•النادي الافريقي: 312 الف و 87 دولار (955 ألف و516 دينار ، حسب سعر صرف الدولار إلى الدينار بتاريخ اليوم 16 اوت 2023)

•النجم الرياضي الساحلي: 262 الف و 810 دولار ( 804 ألف 647 دينار، حسب سعر صرف الدولار إلى الدينار بتاريخ اليوم 16 اوت 2023)

•الاتحاد الرياضي المنستيري : 197 الف و 107 دولار ( 603 ألف 486 دينار، حسب سعر صرف الدولار إلى الدينار بتاريخ اليوم 16 اوت 2023)

• النادي الرياضي الصفاقسي: 197 الف و 107 دولار (603 ألاف 486 دينار ، حسب سعر صرف الدولار إلى الدينار بتاريخ اليوم 16 اوت 2023)