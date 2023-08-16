ما السبب وراء غلاء العنب؟.. اتحاد الفلاحة ببوعرقوب يُجيب

قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعروقب سامي الهويدي، « ان هبوب رياح الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة في شهر الجويلية الفارط اثرتا سلبا على انتاج الكروم بمعتمدية بوعروقب، مقدرا حصول تراجع في الانتاج ب30 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط الذي حققت فيه المنطقة انتاجا بلغ 7500 طن موزعة الى 4500 طن من عنب الطاولة و3000 طن من عنب التحويل ».

واشار الهويدي الى ان هذا التراجع في الانتاج تسبب في ارتفاع اسعار العنب المعروضة في الاسواق، مبرزا ان الموسم مر بعديد الصعوبات خاصة بعد نزول الامطار في شهر جوان والتي تسببت في انتشار مرض « الميلدو » بما اثقل كاهل الفلاح بمصاريف اضافية للمداوة، وذلك اضافة الى ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي في شهر جويلة التي تسبب في نقص في الانتاج.

وشدد على ان منتجي العنب في بوعروقب « في حاجة الى مساعدة من الدولة لمجابهة المصاريف الاضافية والتدخل لجدولة خلاص التسبقات التي تحصلوا عليها من تعاضديات الكروم.

واعتبر « ان التاثيرات السلبية لمرض الميلدو ورياح الشهيلي وتراجع الانتاج قد أثر على كل مزراع الكروم بولاية نابل التي تمسح اكثر من 8200 هك والتي يتركز فيها الانتاج بمعتمديات بوعروقب وقرنبالية وتاكلسة وقربة » .

وجدير بالتذكير ان التقديرات الاولية لموسم انتاج الكروم بولاية نابل في منتصف شهر جويلية وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اشارت الى توقع بلوغ انتاج ب26 الف طن من كروم التحويل و 12 الف طن من كروم المائدة.

وتساهم ولاية نابل سنويا بنحو 70 بالمائة من الانتاج الوطني لكروم التحويل و 12 بالمائة من عنب الطاولة.