بلاغ هام من الجامعة بخصوص عدم بث المقابلات على التلفزة التونسية

في متابعة لموضوع عدم بث المقابلات من قبل التلفزة التونسية الوطنية، اصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا افادت فيه بان المكتب الجامعي، المنعقد اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، قرر من جديد مراسلة الإدارة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية.

حيث ذكرت الجامعة أنها لم تمنع التلفزة التونسية سابقا من بث المقابلات رغم تفاقم ديون التلفزة الوطنية لدى الجامعة ، مؤكدة في ذات السياق مجددا أن الجامعة لن تشترط خلاص الديون السابقة مقابل إنطلاق التلفزة من جديد في بث المقابلات .

واكدت الجامعة أنه وبالرغم من عدم خلاص التلفزة لديونها البالغة 10,5 مليون دينار و المتعلقة بفترة العقد الممتدة 2019 – 2022 ، وبالرغم من عدم ايفاء التلفزة بعرضها المالي والمقدر ب 4,7 مليون دينار بالنسبة لموسم 2022- 2023 ، فإن الجامعة لن تشترط في الوقت الحاضر الاستخلاص الحيني لديون التلفزة التونسية الوطنية مقابل بثها للمقابلات ، وذلك نظرا لرغبة الجامعة في تمكين الجماهير الرياضية من متابعة المقابلات على غرار باقي البطولات في العالم وفي مناطق الجوار ، ونظرا كذلك لثقتها في مصداقية مؤسسات الدولة وفي القضاء التونسي الضامن لحقوق الجامعة والتلفزة على حد السواء.

وشددت الجامعة على حرصها المتواصل على تمكين الجماهير الرياضية من متابعة مقابلات كرة القدم كما عهده الجمهور منذ عشرات السنوات على القناة التونسية الوطنية وحرصها كذلك على ديمومة الشراكة التاريخية التي تربط الجامعة بمؤسسة التلفزة الوطنية منذ عقود من الزمن .

كما ذكرت التلفزة بأن الجامعة قد قبلت منذ حوالي سنة بالعرض المالي السنوي الذي قدمته مؤسسة التلفزة الوطنية في الموسم الماضي من أجل اقتناء حقوق البث التلفزي لنقل مباريات البطولة الوطنية للرابطة المحترفة والكأس والمباريات الدولية الودية للمنتخبات الوطنية ، الا أنه ورغم قبول العرض المالي المقدم من التلفزة ، فإن هذه الأخيرة لم تلتزم بعرضها و لم تتمكن الجماهير الرياضية من متابعة المقابلات على القناة الوطنية الممولة من قبل الدولة التونسية ومن عائدات المواطنين في فواتير الكهرباء والغاز .

كما اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم أن المقابلات التي قدمت في شأنهم التلفزة التونسية عرضا ماليا سنويا ، تبقى دائما على ذمة التلفزة وتدعوها للشروع في نقل هذه المقابلات انطلاقا من مباريات البطولة الوطنية للرابطة المحترفة الأولى .

ملاحظة:

تؤكد الجامعة أنه يقع توزيع عائدات البث التلفزي على الجمعيات .