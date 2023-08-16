الهوارية: قارب “زودياك” يُنهي حياة أب أمام عيني ابنه..

توفي شاب في الـ35 من العمر، مساء اليوم الاربعاء، بشاطئ الهوارية، إثر مرور قارب ترفيهي ”زودياك” قرب رأسه، وهو ما تسبّب له في جرح بليغ بالرأس أدّى إلى وفاته على الفور، حسب ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري لاذاعة موزاييك .

ووفق ذات المصدر، فقد تمّ إيقاف صاحب القارب من قبل وحدات الحرس الوطني بالجهة.

وقال أمين بالكحلة، ناشط بالمجتمع المدني بالهوارية، لموزاييك، إنّ الضحية أب لطفلين.

وخلّفت الحادثة استنكارا شديدا في صفوف المصطافين وأهالي الهوارية لوفاة الأب أمام إبنه.

وقال بن كحلة إنّ “الأهالي يستنكرون توزيع رخص المراكب الترفيهية دون إجراءات حازمة، ودون مراقبة للمسافة الواجب التجول فيها بعيدا عن المصطافين”.