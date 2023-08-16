يهم المرحلة التحضيرية: بلاغ هام لوزارة المرأة..

أعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء، أنه بإمكان أولياء الأطفال من مواليد سنة 2018 الانطلاق في تسجيل أبنائهم عن بعد بالمرحلة التحضيرية للسنة الدراسية 2023-2024 في أجل ثلاثة أيام على أقصى تقدير.

وأكدت الوزارة، خلال جلسة عمل مشتركة مع وزارة التربية ، أنّ عمليّة المتابعة مستمرّة ودون انقطاع وأنّ جميع رياض الأطفال الخاصة التي تسلمت وصل الإيداع المتعلّق بفتح رياض الأطفال طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل والبالغ عددها 5927 روضة مدرجة بالمنظومة المعلوماتية.

وتمّ ،خلال الجلسة التي خصصت لمتابعة حسن تنفيذ الإجراءات المقرّرة في إطار البلاغ المشترك حول التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسيّة 2023-2024 للأطفال من مواليد سنة 2018 بالأقسام التحضيريّة، متابعة سير عملية استكمال التدخّلات التقنيّة التي تمّ الشروع في تنفيذها منذ أسابيع بهدف الانتهاء من إدراج جميع رياض الأطفال القانونيّة بالقطاع الخاص في المنظومة الوطنية الخاصة بترسيم أطفال التحضيري على شبكة الأنترنات https://preparatoire.education.tn/ .

وستمكّن هذه المنظومة المعلوماتيّة الأولياء من التأكد من قانونيّة رياض الأطفال وتجنب تسجيل أبنائهم بالفضاءات الفوضوية للطفولة الناشطة على خلاف الصيغ القانونية.