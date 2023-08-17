بطولة اسبانيا: إيقاف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لمدة مباراتين

أعلنت رابطة البطولة الإسبانية لكرة القدم، يوم الأربعاء ، إيقاف تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة لمباراتين، بعد طرده فيمباراة فريقه أمام خيتافي في الجولة الاولى من البطولة .

وذكرت الرابطة أن عقوبة الإيقاف للمدرب جاءت بسبب تقرير الحكم سيزار سوتو غرادو، الذي أدار المباراة الأولى لبرشلونة في البطولة.

وأضاف بيان الرابطة أن الحكم كتب في تقريره أن تشافي أكثر من الاحتجاج على قرارات الحكم ولم يأخذ تنبيهاته بعين الاعتبار، بل تعدى ذلك بمغادرة المنطقة الفنية المخصصة للمدربين بجانب الملعب مواصلا الاحتجاج على قرارات التحكيم أمام الحكم الرابع.

وأكدت الرابطة أن تشافي سيغيب عن مباراتي فريقه أمام فريق قادش، الأحد المقبل، وأمام فياريال في الجولة الثالثة.

وكانت مباراة برشلونة وخيتافي قد انتهت بالتعادل من دون أهداف(0-0) في انطلاق مباريات البطولة الإسبانية الأحد الماضي، وأكملها برشلونة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه رافيينا وأعقبه طرد المدرب تشافي.

وفي أعقاب قرار الإيقاف سيقود أوسكار هيرنانديز المدرب المساعد مباراتي برشلونة المقبلتين في البطلولة .