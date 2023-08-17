وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري ملفات التعاون الثنائي



تباحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، خلال زيارة أداها أمس الأربعاء إلى الجزائر، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين والاستحقاقات الهامّة المنتظر عقدُها خلال الأشهر القادمة.

واتفق الوزيران، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية، على ضرورة استنباط آليات تعاون ثنائي جديدة تستجيب الى التطلعات المنتظرة لقيادتي البلدين والشعبين الشقيقين بما يُسهِمُ في إدخال مزيدٍ من الديناميكية على التّعاون الثنائي التونسي الجزائر.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأدّى نبيل عمّار زيارة عمل الى الجزائر كمبعوث خاصّ لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، حيث أبلغه حرصه على مزيد تمتين أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في شتّى المجالات وترسيخ سنّة التشاور حول أهمّ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.