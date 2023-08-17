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مانشستر سيتي يتوّج بلقب السوبر الأوربي

2023/08/17 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

توّج مانشستر سيتي الانقليزي بلقب السوبر الأوربي اثر فوزه على اشبيلية الاسباني بركالات الجزاء الترجيحية 5 – 4 بعد نهاية الوقت القانوني على نتيجة التعادل 1 – 1 .

وبادر نادي اشبيلية بالتسجيل، في المباراة التي احتضنها ملعب كارايسكاكيس بمدينة بيرايوس اليونانية، عن طريق اللاعب المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 25 قبل أن يعدل مانشستر سيتي النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب كول بالمير.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لمانشتسر سيتي هذا الموسم بعد احرازه للبطولة الانقليزية الممتازة، و كأس الاتحاد الانقليزي، و كأس رابطة الأبطال الأوروبية، تحت قيادة مدربه الاسباني بيب غوارديولا.

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