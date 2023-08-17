ارتفاع مشط في أسعار الكراسات المدرسية..!!

قال مدير المركز التونسي للكتاب، الحبيب العرقوبي، اليوم الخميس، إنّ الارتفاع المشط لأسعار الكراس المدرسي يعود إلى ارتفاع أسعار الورق المستورد، رغم التراجع الكبير الذي تم تسجيله في أسعار النقل مقارنة بالسنوات الماضية”، مُشيرًا إلى أنّ سعر رزمة الورق بلغ سعرها اليوم 12 دينارًا.

وأوضح العرقوبي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “وزارة التجارة وزّعت على المصنّعين 4 آلاف طن تقريبا من الكراس المُدعّم، وهي الكميات التي يتم توزيعها على مدار سنوات، لافتًا إلى أنّ لهفة المواطن عمّقت الأزمة”.

ودعا العرقوبي المربين إلى تفهّم وضعية الأولياء وتجنّب طلب الكراس اللولبي من التلاميذ، نظرًا إلى ارتفاع كلفته، حيث بلغ سعر الـ100 صفحة 11د والـ200 صفحة بـ17د.