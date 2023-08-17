عودة الوقفات الاحتجاجية للمجمع المهني للمخابز العصرية

أعلن المجمع المهني لأصحاب المخابز العصرية المنضوي تحت منظمة الأعراف كونكت انه قد قرر العودة لتنظيم الوقفات الاحتجاجية وذلك ابتداء من يوم الاثنين 21 أوت 2023 امام مقر وزارة التجارة بتونس.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ لـ”كونكت”، على خلفية عدم استجابة سلطة الاشراف للمطلب الاستعجالي الذي تقدم به المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت المتعلق بإعادة التزود بمادتي السميد والفارينة وذلك منذ يوم 07 اوت 2023 تاريخ انعقاد جلسة العمل التي جمعت بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات وممثلين عن القطاع.

ولفت البلاغ إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة والظروف المادية الخانقة التي يعيشها أصحاب المخابز العصرية في الوقت الحالي نتيجة توقفهم كليا عن النشاط منذ غرة أوت الجاري جراء عدم تزودهم بالمواد الأساسية الصناعة مادة الخبز وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 201 اوت 2023 الذي ينص على التعليق الفوري لعمليات بيع الفارينة الرفيعة 7-PS والسميد الفائدة محلات صنع الخبز غير المصنفة المعروفة بالمخابز العصرية.