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“نقص في اصدار جوازات السفر”: وزير الداخلية يؤدي زيارة فجئية إلى المطبعة الرسمية

2023/08/17 أهم الأخبار, سياسة, مجتمع

أدى وزير الداخلية كمال الفقيه منذ أيام زيارة إلى المطبعة الرسمية برادس إثر تداول خبر فقدان الورق المخصص لجوازات السفر، حسب ما أورد موقع الشعب نيوز اليوم الخميس 17 اوت 2023.
كما أكد ذات الموقع، ان الوزير تابع مدى تقدم المطبعة الرسمية في بعث مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وهو الذي يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات المنظمة العالمية للطيران المدني المتعلقة خاصة بالتعاون الدولي على حماية امن وسلامة جوازات السفر سيما التوصية التي تلزم الدول بانهاء العمل بجوازات السفر المقروءة آليا في موعد أقصاه 2025.
كما يندرج ذلك في إطار الإصلاحات المبرمجة لرقمنة الخدمات الإدارية لفائدة اللمواطن والتبادل الالكتروني للمعطيات من خلال تطوير خدمة جواز السفر الحالي إلى جواز بيومتري مقروء آليا محامل لشريحة الكترونية.

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