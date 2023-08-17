استبدال العقوبة السجنية لسجين شاب بالعمل للمصلحة العامة

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، بان مكتب المصاحبة بالمنستير اشرف على متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة انتفع بها شاب من مواليد 2005 تورط في جريمة سرقة محل لبيع المواد الغذائية خلال شهر ماي المنقضي.

وأضاف بن جحا لاذاعة موزاييك ان المحكمة اخذت بعين الإعتبار ظروف السجين الإجتماعية، اذ تبين انه ارتكب الجريمة بالنظر الى وضعيته الصعبة ذلك أنّ والدته متوفية ووالده مقعد، وفق بن جحا.

و قضت المحكمة بسجنه لمدة 6 اشهر واستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في اطار الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير خلال شهر ماي 2023 . كما استند الحكم على اسقاط الشاكي لحقه في التتبع.

وقد تولى قاضي تنفيذ العقوبات بمساعدة مكتب المصاحبة تعيين المحكوم عليه لقضاء العقوبة البديلة( 360 ساعات عمل) للمصلحة العامة، وذلك بجمعية الرحمة لرعاية المسنين و فاقدي السند بالمكنين.

وانطلق المحكوم عليه في تنفيذ العقوبة يوم 24 جويلية 2023 من خلال القيام بالانشطة التالية: تنظيف، ورعاية المسنين، والعناية بالحدائق، والقيام بأعمال صيانة، وابدى انضباطا في الحضور والقيام بالاعمال المطلوبة ، و وعدت رئيسة الجمعية المذكورة بانتداب المحكوم عليه حال اتمام عقوبته.