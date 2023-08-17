إلغاء إضراب أعوان “تونيسار” العاملين في مطار المنستير

اعلنت وزارة النّقل في بلاغ اليوم الخميس 17 أوت 2023، أنه تقرّر إلغاء إضراب أعوان الخطوط التونسية من مختلف الأسلاك العاملين بمطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي والذي دعا له الإتحاد الجهوي للنقل بالمنستير يومي 22 و 23 اوت 2023 .

وافادت الوزارة ان قرار الغاء الاضراب جاء على إثر جلسة تفاوض أشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية وممثلي الجامعة العامة للنقل وأعضاء من الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير والفرع الجامعي للنقل بالمنستير والنقابات الأساسية بمطار المنستير.

وتمّ خلال جلسة العمل النظر في نشاط مجمع الخطوط التونسية بقاعدة مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتم التأكيد على ضرورة المحافظة على نشاط الخطوط التونسية بقاعدة المنستير وفق استراتيجيات الشركة ومخططاتها التجارية.

وأكّد وزير النّقل بهذه المناسبة على أهمية قطاع النّقل الجوي وحرص الوزارة على تطوير هذا القطاع في إطار رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المطارات بكل جهة.

من جانب آخر أفاد ربيع المجيدي بأن الهدف يكمن في إيجاد حلول دائمة وعملية لمختلف الإشكاليات تكفل مصالح الدولة التونسية وتؤمن استمرارية المرفق العام وتحافظ على مكاسب الأعوان ومناخ سليم للإستثمار، مبرزا أهمية الحوار الواقعي والمكاشفة بطرح المشاكل الحقيقية في التوصل إلى هذه الحلول واتخاد القرار المناسب والإجراءات المرافقة له.