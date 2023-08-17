حادث غريب.. مقتل 8 أشخاص في طائرة وتاسع في سيارة وعاشر على دراجة!

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حادث غريب.. مقتل 8 أشخاص في طائرة وتاسع في سيارة وعاشر على دراجة!

2023/08/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, غير مصنف, متفرقات

تحطمت طائرة ركاب صغيرة في ماليزيا فوق طريق في ولاية سيلانغور وسط البلاد، الخميس، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الثمانية بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.
ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.
قال قائد الشرطة المحلية محمد إقبال إبراهيم لـ”فرانس برس”: “في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا في تحطم الطائرة”.
أوضح أن “شخصين، أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقيا مصرعهما إلى جانب الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة”.
قالت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان، إن الطائرة كان على متنها 6 ركاب وطاقم من شخصين عندما تحطمت.

المصدر: سكاي نيوز

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