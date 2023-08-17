تونس تشارك في الصالون العالمي للغذاء بموسكو

تشارك في تونس في الصالون العالمي للغذاء بموسكو الذي سيلتئم من 19 الى 22 سبتمبر 2023 بجناح يضم 10 شركات تونسية.

وقدمت هذه البيانات خلال جلسة عمل عقدها رئيس مدير عام مركز النهوض بالصّادرات، مراد بن حسين، ووفد ممثل عن الغرفة التونسيّة الروسيّة للتجارة والصناعة والسياحة بقيادة رئيسة الغرفة رومنكوك كريستنا حول المشاركة التونسية في هذه التظاهرة ومزيد دفع التعاون.

وشارك في اللقاء كل من الكاتب العام للغرفة التونسية الروسية للتجارة والصناعة والسياحة، محمّد علي الورتاني، وممثل عن وزارة الفلاحة بجمهورية روسيا الفدراليّة، مكسيم كاشوك، الى جانب مديرة الممثليّة التجاريّة للمركز بموسكو، هالة الحناشي.

وشدد المشاركون في الجلسة على اهمية هذا الموعد التجاري السنوي باعتباره منصّة احترافية يلتقي فيها مصنعو الأغذية ومقدمو الخدمات ذات الصلة بمشتري التجزئة والجملة، وكذلك موزعو ومصدرو الأغذية والمشروبات.

وانخفضت صادرات قطاعي المنتجات الفلاحية الى روسيا بنسبة 9ر5 بالمائة خلال سنة 2022 علما وان التمور الطازجة والمجفّفة تأتي في طليعة المواد المصدّرة إلى روسيا بنسبة 89ر30 بالمائة من إجمالي الصّادرات، يليها الورق والكرتون الملوّن بحصّة 68ر13 بالمائة من مجمل مبيعات تونس على مستوى السوق الروسية