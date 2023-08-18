فحوى لقاء وزير الداخلية بالسفير الأمريكي..

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقي اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بمقرّ الوزارة، سفير الولايات المُتّحدة الأمريكيّة جوي هـود والوفد المُرافق لهُ.

ومثل اللقاء مُناسبةً لاستعراض تقدّم إنجاز مشاريع التعاون المُشتركة الجارية ذات الصّلة بمجالي الأمن والهجرة غير النظاميّة، وتبادُل المُقترحات حول سُبُلِ مُعاضدة مجهُودات وزارة الدّاخليّة التّونسيّة من خلال الدّعم اللوجستي والتكوين التخصّصي.

وقد ثمّن السّفير الأمريكي بالمُناسبة المجهُودات التي تبذلها الدّولة التّونسيّة في توفير الحماية والرّعاية للمُهاجرين غير النظاميّين المُتواجدين على التّراب التّونسي، ودورها الهام في النجدة والإنقاذ في عرض البحر.

وأكّد الطرفان في هذا الشأن على أهميّة أن تضطلع المنظمات الدّوليّة المعنيّة بالإحاطة بالمُهاجرين على أحسن وجه وذلك بالتنسيق مع هياكل الدّولة التونسيّة.