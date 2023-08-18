احتياطي تونس من العملة الصعبة يبلغ 109 أيام توريد

بلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة مستوى 7ر25164 مليون دينار، ما يعادل 109 أيام توريد، وفق المؤشرات النقدية والمالية، التي نشرها البنك المركزي، الجمعة.

وسجل احتياطي العملة الصعبة تراجعا بحدود 4ر1249 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وهو ما يمثل تراجعا بستة أيام توريد لتبلغ 116 يوم توريد .

واعتبر البنك المركزي أن ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية قد دعمت احتياطي العملة الأجنبية .

وناهزت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج، إلى حدود يوم 10 أوت 2023، نحو 2ر4677 مليون دينار مقابل 4446 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى تطور العائدات السياحية بقيمة 4ر1504 مليون دينار لتبلغ 1ر4325 مليون دينار.

كما شهد الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، يوم 17 أوت 2023، تطورا ليرتفع إلى 9ر5517 مليون دينار مقابل 12385 خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 ما يمثل زيادة بقيمة 9ر3132 مليون دينار.

وبينت مؤشرات البنك المركزي، أيضا، ارتفاع إجمالي حجم المعاملات بين البنوك ليبلغ مستوى 3ر1866 مليون دينار مقابل 9ر1629 مليون دينار يوم 17 أوت 2023.

وتقدر نسبة الفائدة في السوق النقدية بــ 8 بالمائة مقابل 04ر7 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.