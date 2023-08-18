وزيرة البيئة تتعهد بالإحاطة بالشركات الأهلية في القطاع البيئي

تعهّدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، الجمعة، بالإحاطة التقنية بالشركات الاهلية في القطاع البيئي في إطار التشجيع على مثل هذه المبادرات وتسهيل تركيزها في مختلف ولايات الجمهورية، استنادا إلى الاطار القانوني والتشريعي.

وترأست الوزيرة، اجتماعا بمقر وزارة البيئة للنظر في الشركات الأهلية في المجال البيئي، وبحضور عدد من الشباب أصحاب المبادرات في قطاعات جمع ورسكلة النفايات والتسميد العضوي والفلاحة المندمجة، وإطارات عن وزارة البيئة.

ولاحظت ان الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، التي تعمل الوزارة على تنفيذها على أرض الواقع تهدف الى تطوير منوال التنمية ليكون قادرا على التأقلم والاستدامة وتحقيق الادماج والانصاف الاجتماعي.

وأكد أصحاب المبادرات على أهمية الشركات الأهلية في تونس باعتبارها تمثل منوالا تنمويا قادرا على تحقيق التنمية والمساهمة في الحد من البطالة.