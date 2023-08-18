من جديد.. هلال الشابة يطعن والتاس ترفض

افادت جمعية هلال الشابة في بلاغ اليوم الجمعة 18 أوت 2023، أنه تم رفض إيقاف التنفيذ، من طرف محكمة التحكيم الرياضي “التاس”، في طعم تقدم به هلال الشابة في اجازة فنية تم اسنادها اللعب من جمعية تطاوين

واكد الخلايا أنه تم ايداع الملف منذ ثلاث ايام فقط لأنه لم يتحصّل على مؤيدات الملف لدى قاضي التحقيق الا الأسبوع الفارط حسب نص البلاغ.

ويتعلق الطعن الجديد بملف استعجالي تقدم به هلال الشابة لإيقاف بطولة الرابطة المحترفة الأولى وإدماج الفريق في الرابطة المحترفة الاولى وذلك في علاقة بموضوع الإجازة الفنية التي وقع إسنادها الى لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين.