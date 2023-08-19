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أنس جابر تودّع بطولة سينسيناتي للتنس من الدور ربع النهائي

2023/08/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

ودعت التونسية أنس جابرالمصنفة خامسة عالميا، بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس للماسترز ذات 1000 نقطة، بعد خسارتها في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت أمام البيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا بنتيجة شوطين دون رد (5-7 و3-6).

وكانت أنس جابر بلغت الدور ربع النهائي اثر فوزها في الدور السادس عشر على الأوكرانية أنهيلنيا كالينينا المصنفة 28 عالميا 2-1 (6-3 و6-7 و7-6) وفي الدور السادس عشر على الكرواتية دانا فيكيتش المصنفة 22 عالميا بالانسحاب بعد أن كانت جابر متقدمة 5-2 في المجموعة الاولى.

وتأتي بطولة سينسيناتي للماسترز ايام قليلة قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام”، التي تنطلق في 28 أوت وتستمر الى غاية 10 سبتمبر القادم.

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