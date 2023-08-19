وزارة النقل تتسلّم الدفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المستعملة

أشرف وزير النقل ربيع المجيدي صباح اليوم السبت 19 أوت 2023 بميناء حلق الوادي على تسلّم الدفعة الأولى من الحافلات المستعملة التي اقتنتها شركة نقل تونس، من الوكالة المستقلة للنقل بباريس.

وتتضمن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة من الوكالة الفرنسية، 122 حافلة من نوع IVECO IRISBUS منها 32 حافلة مزدوجة، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك عن وزير النقل.

ومن المنتظر استلام الدفعة الثانية المتمثلة في 100 حافلة مع موفّى شهر أكتوبر 2023.

وأفاد ربيع المجيدي أن قيمة صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة تقدر بحوالي 16 مليون دينار، في حين أن سعر الحافلة العادية الجديدة يتراوح بين 400 و450 ألف دينار وسعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار.

والحافلات إيكولوجية محافظة على البيئة مجهّزة بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية Euro 5 وهي مجهزة أيضا بنظام أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمم من سهولة الصعود للحافلة وتحديدا للفضاء المخصص لهذه الفئة.

وسبق لشركة النقل بتونس أن اقتنت مثل هذه الحافلات سنوات 2015-2016-2017 وما يزال حاليا البعض منها في طور الاستغلال.