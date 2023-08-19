ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية: منظمة إرشاد المستهلك توجّه نداء للمُدرسين

أفاد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، بأن أسعار الأدوات المدرسية سجلت ارتفاعا في حدود 15 و17 بالمائة.

وبين الرياحي، في تصريح لإذاعة الديوان اليوم السبت، بأنه تم أيضا تسجيل ارتفاع في أسعار المحفظة والميدعة بقرابة 15 بالمائة، داعيا المدرسين الى ترشيد قائمة الأدوات المدرسية بهدف ترشيد الكلفة الخاصة بالعودة المدرسية.

كما طالب المتحدث المدرسين بتجنب مطالبة التلاميذ بشراء أدوات مرتفعة الكلفة على غرار الأقلام الفاخرة والكراس المدرسي الفاخر.

كما دعا لطفي الرياحي جميع المربين الى تجنب مطالبة التلاميذ بالغلاف البلاستيكي للكراسات والذي أثبتت جميع الدراسات أثره السلبي على صحة التلاميذ واستبداله بالغلاف الورقي الذي رافق عديد الأجيال في الماضي وفي جميع المؤسسات التربوية.