العودة الجامعية.. موعدها وجديد الأكلة والسكن

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، أنّ السنة الجامعية ستنطلق على دفعتين، المرحلة الأولى يوم 4 سبتمبر 2023، بالنسبة للتكوين الهندسي بمراحله التحضيرية ومدارس المهندسين، وكذلك التكوين الطبي بكلّ أصنافه والمعاهد العليا للدارسات التكنولوجية، فيما ستنطلق ببقية المؤسّسات الجامعية يوم 12 سبتمبر.

وبخصوص السكن الجامعي، أشار الوزيرفي حوار لأخبار الوطنية الأولى إلى أنّ هناك 94 حيّا جامعيا تابع للوزارة وتلجأ إلى الكراء ضمن 82 مؤسّسة لكن الطالب يدفع دائما 10 دنانير لكلّ شهر والسرير الواحد يكلف بين 80 و110 دنانير، مشيرا إلى أنّه سيتم خلال العودة الجامعية القادمة إضافة 1200 سرير جديد، مؤكّدا وجود عديد المشاريع للتوسّعة وبناء أحياء جامعية جديدة.

وأعلن الوزير أنّه تمّت المحافظة على تسعيرة الأكلة الجامعية المقدّرة بقيمة 200 مليم، رغم أنّ كلفة الوجبة دون اعتبار المصاريف للمواد الغذائية في حدود 700 مليم، مشيرا إلى أنّه تمّ خلال السنة الجامعية الماضية تأمين 14 مليون أكلة جامعية بمعدّل أكثر من 83 ألف أكلة يومية للطلبة وهو واجب محمول على الدولة.

وفي ما يتعلّق بتحسين جودة الأكلة الجامعية، أشار إلى أنّ الوزارة قامت بتحويل بعض المطاعم الجامعية لصنف الإشهاد ويتم دراسة وضعية 14 مطعما جامعيا، ليتم إلحاقهم خلال الفترة 2025/2024.